Україна: Перша ліга

"Містяни" готуються до перших із 2015 року своїх матчів у другому за статусом дивізіоні країни.

Центральний захисник Володимир Адамюк на правах вільного агента приєднався до Олександрії, передає офіційний сайт клубу.

Контракт "містян" із 34-річним гравцем розраховано до кінця травня 2027 року. Договір про співпрацю включає опцію продовження на ще одну кампанію.

Останні два роки Адамюк провів у Карпатах. На його рахунку два гола в 32-х матчах за львівський клуб.

Раніше Володимир також виступав за СК Дніпро-1, ПФК Львів, Верес, Дніпро, Сталь Кам'янське й Кримтеплицю.

В Олександрії також повідомили, що домовилися з Рухом про повноцінний трансфер атакувального півзахисника Остапа Притули. За "жовто-чорних" 26-річний гравець провів 123 матчі, в яких відзначився шістьма голами й сімома асистами. Він ввійшов до історії львівського клубу як рекордсмен за кількістю поєдинків УПЛ (117). Контракт "містян" із плеймейкером розраховано до кінця травня 2029 року.

Безкоштовно їхній склад поповнили двоє колишніх гравців львів'ян. Із 29-річним правим захисником Юрієм Копиною Олександрія підписала розрахований до кінця травня 2028 року контракт, тоді як ідентична за терміном дії угода з 24-річним центрбеком Денисом Слюсарем включає опцію продовження на ще одну кампанію.

Копина провів 130 матчів (12Г, 8А) за Рух (другий найкращий показник в історії "жовто-чорних") протягом двох періодів у клубі (2017-2021 і 2025-2026). Слюсар відзначився одним результативним ударом у 60-ти поєдинках за львів'ян.

Нагадаємо, нещодавно Олександрія попрощалася з чотирма виконавцями.