Україна: Перша ліга

Легіонер провів в Україні один сезон.

Центральний захисник Жоселен Беїратче залишив Олександрію заради Словацко, передає офіційний сайт "містян".

За даними порталу Transfermarkt, клубну прописку 26-річний івуарієць змінив на правах вільного агента. Так само він приєднався до Олександрії з Шерифа в липні 2025 року.

Представляючи "містян" Беїратче отримав дев'ять жовтих карток і одну червону в 22-х матчах усіх турнірів.

Договір про співпрацю між Жоселеном і Словацко розраховано до кінця червня 2029 року.

У першому турі Першої ліги-2026/27 Олександрія прийматиме Ниву Тернопіль. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 24 липня.