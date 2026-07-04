Старт сезону заплановано на 25 липня.
ПФЛ на своєму офіційному сайті оприлюднила календар Першої ліги на сезон-2026/27.
Нагадаємо, у чемпіонаті візьмуть участь 16 клубів, які проведуть матчі у два кола за системою "осінь-весна".
Базовою датою старту сезону є 25 липня. Повний календар можна переглянути на сайті ПФЛ.
Розклад першого туру Першої ліги-2026/27:
Агробізнес – СК Полтава
Фенікс-Маріуполь – Вікторія
Колос-2 – Прикарпаття-Благо
Локомотив — Чернігів
Куликів-Білка – Металіст
Пробій – Інгулець
Полісся-2 – ЮКСА
Олександрія – Нива Тернопіль
Додамо, що за підсумками минулого сезону Першу лігу залишили Поділля, запорізький Металург та Ворскла. "Новачками" нового сезону стануть СК Полтава та Олександрія з УПЛ, а також Локомотив, Колос-2, Куликів-Білка та дубль Полісся з Другої ліги.