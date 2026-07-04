Україна: Перша ліга

Старт сезону заплановано на 25 липня.

ПФЛ на своєму офіційному сайті оприлюднила календар Першої ліги на сезон-2026/27.

Нагадаємо, у чемпіонаті візьмуть участь 16 клубів, які проведуть матчі у два кола за системою "осінь-весна".

Базовою датою старту сезону є 25 липня. Повний календар можна переглянути на сайті ПФЛ.

Розклад першого туру Першої ліги-2026/27:

Агробізнес – СК Полтава

Фенікс-Маріуполь – Вікторія

Колос-2 – Прикарпаття-Благо

Локомотив — Чернігів

Куликів-Білка – Металіст

Пробій – Інгулець

Полісся-2 – ЮКСА

Олександрія – Нива Тернопіль

Додамо, що за підсумками минулого сезону Першу лігу залишили Поділля, запорізький Металург та Ворскла. "Новачками" нового сезону стануть СК Полтава та Олександрія з УПЛ, а також Локомотив, Колос-2, Куликів-Білка та дубль Полісся з Другої ліги.