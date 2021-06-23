Украина: Первая лига

Криворожский клуб покинуло два футболиста.

Кривбасс сообщил об уходе из клуба защитников Богдана Сокола и Андрея Дедяева.

26-летние футболисты покинули криворожский коллектив вслед за нападающим Виктором Берко.

Сокол выступал за Кривбасс с перерывом с 2012 года. В минувшем сезоне украинец принял участие в 14 матчах, в которых отметился 1 результативной передачей. отметившись одной результативной передачей.

Дедяев же перешел в клуб лишь в 2020 году и забил за сезон-2020/21 2 гола в 17 поединках.

Напомним, что по итогу прошлого сезона Кривбасс вышел в Первую лигу Украины, после чего объявил о подписании защитников Ивана Зотько и Андрея Мостового и полузащитников Артема Гордиенко, Артема Щедрого и Никиту Татаркова.