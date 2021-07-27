Украина

Юрий Максимов рассказал о попытках подписать новых футболистов.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов рассказал о трудностях при подписании контрактов с новыми игроками в летнее межсезонье.

"Задачи ставит руководство, а мы хотим их воплотить в жизнь, но не всегда может получиться. Были моменты когда мы хотели пригласить и подписать нового игрока, но он идет в Металлист или Кривбасс, потому что там больше дают. Так и говорят: пойдем на класс ниже, но там нам больше дают. Три года контракт и совсем другие зарплаты.

И что мы можем сделать? Ничего. Мы только разводим руками, желаем удачи – и все. У нас много сделок сорвалось. Последние десять трансферов, но не получается. Все делаем, что в наших силах, мы стараемся", – сказал Максимов в интервью YouTube-каналу Футбольный формат.

Напомним, вчера Ворскла провела стартовый матч нового сезона в УПЛ, в котором расписала ничью с Днепром-1 (2:2).