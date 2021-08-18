Украина: Первая лига

Одного из лидеров Первой лиги усилил хорватский защитник.

Очередным новичком Кривбасса стал центральный защитник Драган Ловрич — сообщил официальный сайт клуба.

25-летний хорват в свое время провел 1 матч за молодежную сборную Хорватии (U-20), а за время профессиональной карьеры выступал за Катанью, Акрагас, Агриженто, Эмполи, Шибеник, Алессандрию, Дугополье, Зриньски и Муру.

Контракт с Ловричем подписан на сезон-2021/22.

Драган стал 17-м летним новичком Кривбасса.. При этом генеральный директор клуба Владимир Баенко заявил, что по бюджету Кривбасс уступает не только Металлисту, с которым делит 1—2 места, но и другим командам Первой лиги.