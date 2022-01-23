Украина: Первая лига

Тренер Металлист прокомментировал победу в спарринге.

Александр Кучер остался доволен победой над болгарской Славией в контрольном матче.

"Эмоции положительные, – цитирует главного тренера официальный сайт Металлиста. – Первый тайм был очень агрессивным. Не хотелось, чтобы футболисты получили травмы. К счастью, все обошлось. Игра получилась хорошей, теперь надо двигаться дальше".

"На данный момент в наилучшей форме находятся Мизюк и Подлепенец, поэтому дали им поиграть побольше. Нам еще есть над чем работать".

Следующий матч в Турции Металлист проведет против Слована (Либерец) в понедельник, 24 января, в 14:00 по киевскому времени.