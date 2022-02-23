Украина: Первая лига

Игрок Металлиста рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

Евгений Подлепенец в контрольном поединке Металлиста против Истиклола вместе с еще одним крайним полузащитником Владимиром Танчиком попробовал себя в роли центрфорварда.

"В детской школе я часто играл на позиции центрального нападающего, но с тех пор — никогда, – цитирует Евгения официальный сайт Металлиста. – А вот для Вовы это точно был первый опыт".

"Было тяжеловато, ведь у соперника очень мобильные защитники. К тому же тянуло на родной правый фланг. Но, думаю, получилось, снова смог забить, и снова головой. Хотя голова — не самое сильное мое качество".

"Думаю, мы хорошо подготовились к возобновлению сезона и к кубковому матчу с Зарей. Хочется уже побыстрее вернуться домой".

Металлисту осталось провести один спарринг в Турции, а 1 марта состоится четвертьфинал Кубка Украины Металлист — Заря.