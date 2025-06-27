Україна: Перша ліга

Воротар і півзахисник залишаються у складі бронзового призера Другої ліги.

Чернігів офіційно повідомив про продовження співпраці з двома ключовими гравцями команди — голкіпером Максимом Татаренком та опорним півзахисником Артуром Бибіком. Точні терміни нових угод не розголошуються.

26-річний Татаренко приєднався до чернігівського клубу влітку 2024 року і відразу став важливою фігурою в команді. У дебютному сезоні він допоміг Чернігову завоювати бронзові нагороди Другої ліги, а також встановив клубний рекорд за кількістю "сухих" матчів — 16. Крім того, він став першим голкіпером у історії "тигрів", який провів абсолютно всі матчі сезону. Усього в його активі 24 поєдинки, в яких він пропустив лише 11 м’ячів.

Артур Бибік також залишиться у структурі клубу, зміцнюючи центр поля команди. У минулому сезоні він регулярно з’являвся на полі.

23-річний Бибік виступає за Чернігів з 2020 року. На його рахунку 96 матчів за Чернігів.