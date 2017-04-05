Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о переломном моменте, который повлиял на исход всего сезона для команды.

Хосеп Гвардиола отметил матчи, которые оказали большое влияние на судьбу чемпионской гонки. В частности, тренер Манчестер Сити отметил поражение от Челси (1:3).

"Мы закончили матч с Челси и стали отставать на четыре очка и, поверьте мне, я пересматривал этот матч много раз. Мы были намного лучше. Прости Антонио, но это так. Мы заслужили победить", — считает Гвардиола.

"До этого мы отставали на одно очко, затем поехали в Лестер без Агуэро — еще увеличили отставание и вскоре отрыв стал 10 очков. Я считаю, что мой коллега Конте, возможно, лучший.Он заставил играть Италию в красивый футбол, Ювентус также. Он превосходный тренер, я научился многому, смотря на игру его команд", — отметил тренер Сити.

"Я должен взять требл и изменить английский футбол. Ожидания от моей работы были высоки, вот почему мое падение было коротким. Я не смогу добиться успеха в этом сезоне", — констатировал Гвардиола.

"Я могу сказать, что большинство матчей мы провели на хорошем уровне. Я не ожидал, что будет так. Я вижу как игроки стараются и играют и я очень доволен", — добавил испанец.

Стоит отметить, что Хосеп Гвардиола заинтересован в трех игроках Тоттенхэма.