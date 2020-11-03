Аргентина

Легендарный аргентинец Диего Марадона здоров.

Повторные тесты Диего Марадоны на коронавирус дали отрицательные результаты — сообщает Diario Sport.

Первый тест Марадоны дал положительный результат, и в понедельник дон Диего был госпитализирован в больницу Ла-Платы, однако все последующие тесты и исследования дали отрицательный результат.

Марадона, возглавляющий Химнасию де Ла-Плата, 30 октября отметил свое 60-летие.

О легендарном Короле Неаполя читайте в материале на Football.ua.