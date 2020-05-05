Бразилия

Этот специалист приложил свои руки ко многим успехам "красно-черных" — они выиграли при нем 31 трофей.

Самый возрастной сотрудник Фламенго, 68-летний Жоржиньо, умер из-за осложнений, вызванных COVID-19, сообщает Globo Esporte.

Жорже Луиш Домингом проработал массажистом Фламенго 40 лет. Клуб за это время выиграл 31 трофей, в том числе – шесть чемпионатов Бразилии и два Копа Либертадорес.

Также Жоржиньо был членом технического комитета сборной Бразилии на победном чемпионате мира 2002 года, когда "селесао" в пятый раз выиграли мундиаль.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.