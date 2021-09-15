Лига конференций

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В поединке первого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря отправится в гости к норвежскому Буде-Глимт.

Удастся ли команде Виктора Скрипника удачно стартовать в основном раунде третьего по значимости еврокубкового турнира? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Буде-Глимт — Заря вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 16 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, что букмекеры считают фаворитом данного противостояния норвежский Буде-Глимт.