Лига конференций

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги конференций.

Луганская Заря сойдется в домашнем противостоянии против римской Ромы в рамках второго тура Лиги конференций УЕФА. Данный матч состоится в четверг, 30 сентября, на стадионе Славутич-Арена.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 19:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Жозе Моуриньо.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Заря — Рома на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.