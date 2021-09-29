Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги конференций.

Луганская Заря сойдется в домашнем противостоянии против римской Ромы во втором туре Лиги конференций. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Жозе Моуриньо.

Так, на победу Ромы предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех Зари оценивается показателем 7,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,60.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что матч вновь получится нерезультативным (ТМ 0.5). Вероятность данного исхода оценивается в показатель 13,50.

Напомним, что матч Заря — Рома состоится во вторник, 29 сентября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.