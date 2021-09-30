Лига конференций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C, в котором сыграют луганская Заря и римская Рома.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА луганская Заря сыграет домашний поединок против римской Ромы.

Виктор Скрипник, после поражения от норвежского Глимта (1:3), предпочел увидеть в стартовом составе своей команды Имерекова в центре обороны, в то время как по флангам защиты расположатся Фаворов и Хомченовский.

Жозе Моуриньо, на фоне победы над ЦСКА София (5:1), решил выпустить Ибаньеса и Кумбула в обороне, в то время как в опорной зоне разместились Кристанте и Дарбо.

Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский — Булеца, Назарина, Кочергин — Кабаев, Громов, Аллахьяр.

Запасные: Жилкин, Лунев, Шахаб, Гладкий, Фримпонг, Кристиан, Снурницын, Алефиренко.



Рома: Патрисиу — Ибаньес, Кумбула, Смоллинг, Калафьори — Дарбо, Кристанте — Перес, Пеллегрини, Эль Шаарави — Шомуродов.