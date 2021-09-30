Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C, в котором сыграют луганская Заря и римская Рома.
Максим Имереков, фото ФК Заря Луганск
30 сентября 2021, 18:35
В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА луганская Заря сыграет домашний поединок против римской Ромы.
Виктор Скрипник, после поражения от норвежского Глимта (1:3), предпочел увидеть в стартовом составе своей команды Имерекова в центре обороны, в то время как по флангам защиты расположатся Фаворов и Хомченовский.
Жозе Моуриньо, на фоне победы над ЦСКА София (5:1), решил выпустить Ибаньеса и Кумбула в обороне, в то время как в опорной зоне разместились Кристанте и Дарбо.
Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский — Булеца, Назарина, Кочергин — Кабаев, Громов, Аллахьяр.
Запасные: Жилкин, Лунев, Шахаб, Гладкий, Фримпонг, Кристиан, Снурницын, Алефиренко.
Запасные: Фусато, Винья, Вильяр, Абрахам, Рейнолдс, Майораль, Дзаньоло, Манчини, Диавара, Бове, Залевски, Мхитарян.
Рома: Патрисиу — Ибаньес, Кумбула, Смоллинг, Калафьори — Дарбо, Кристанте — Перес, Пеллегрини, Эль Шаарави — Шомуродов.
Матч Заря — Рома начнется в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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