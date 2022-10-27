Дніпро-1 — Аполлон. Напередодні

Ліга конференцій

Чи оформить команда Кучера вихід до європейської весни?

Виграна Артемом Довбиком боротьба наприкінці матчу з Вадуцем сильно спростила життя Дніпру-1. Навіть перемога Аполлона над АЗ дозволила кіпріотам лише триматися на шанобливій відстані від лідера УПЛ. Оскільки вони програли Дніпру-1 вдома, то навіть у разі нічиєї вони втратять шанси фінішувати вище за нього: адже до різниці, що збереглася, в три очки додасться перевага по особистих зустрічах за тур до кінця сезону.

Вадуц взагалі зараз відстає на п'ять пунктів, і у разі нічиєї Дніпра-1 та Аполлона не зможе наблизитися до української команди ближче, ніж на три очки. За особистими зустрічами дніпрян він поступається вже зараз — так що команді Кучера знову-таки достатньо не програти вдома Аполлону, щоб гарантувати місце в групі вище за Вадуц. Тобто будь-який результат, окрім поразки, принесе Дніпру-1 вихід до плей-офф Ліги конференцій.

Одне очко, вдома, із командою, яку вже обіграли на виїзді – здавалося б, завдання елементарне? Ну-у-у...

Не все так просто. Дніпро-1 останніми чотирма матчами показав, що простих матчів для нього немає. Нічия з Інгульцем, переможний Руху на 95-й хвилині, переможний Вадуцу на 91-й – та й Металісту забили наприкінці. Морально-вольові якості – це добре, але в останніх матчах із команди, яка впевнено громила Зорю та Динамо, зійшов блиск.

Причина дуже проста: травми. Тяжкий, виснажливий графік призводить до того, що футболісти вибувають буквально кожну гру. Кучер після матчу з Металістом сказав про дві нові травми: очевидно, це Горбунов та Гуцуляк, яких довелося міняти зарано. Це на додачу до Бланко та Громова, які вибули раніше, до Балулі, який “загубився” десь між матчами, та Лучкевича з Пурітою, які навіть не встигли стати значними гравцями.

Незабаром можна буде набрати цілу команду з футболістів Дніпра-1, які зараз недоступні Кучеру. Нещодавно порушувалася тема ризику від'їзду легіонерів через активізацію обстрілів України – але проти Металіста без жодних від'їздів зіграли лише Валеф та Амаш. Не просто так навіть матч із Чорноморцем Красніков і компанія змушені просити перенести. Здавалося б: перша команда грає вдома проти останньої – але тим не менш.

Що Аполлон? Перемога над АЗ дорого коштувала кіпріотам: після неї вони програли Арісу і зіграли внічию з Олімпіакосом з Нікосії. Цих п'яти очок і не вистачає їм до першого місця в чемпіонаті. Якщо порівнювати з моментом першої гри проти Дніпра-1, то Аполлон послабшав. Але, з іншого боку, і АЗ ця команда не повинна була обігравати, проте це сталося.

Слова, слова, слова

Валерій Городов, асистент головного тренера Дніпра-1:

"У нас є проблеми із деякими гравцями, але сподіваюся, що інші виконавці замінять їх у найближчих матчах. Ми дебютанти цього змагання. Нам необхідний досвід у єврокубках, а для українських вболівальників це ковток свіжого повітря. Ігровий час для Бузанелло та ситуація з Бланко? Ми розраховуємо на Бузанелло. Побачимо, кто вийде на поле. Бланко потрібно на відновлення три тижнi".

Артем Довбик, нападник Дніпра-1:

"Ми сподіваємося тільки на позитивний результат і будемо грати на перемогу. Для нас це дуже важливо. У разі успіху наш клуб забезпечить собі місце у євровесні, а для нашої країни це важливо, адже ми набираємо очки для клубного коефіцієнту УЄФА. Це важливо для всього нашого чемпіонату. Тому ці ігри дуже важливі, адже ми можемо показати Європі і всьому світу хто такі українці, і за кого ми боремося.

Звісно ми відчуваємо втому, адже ми не кожний рік граємо по такому графіку і це доволі складно. Але ми відновлюємося, тому для кожного футболіста краще грати і тим самим ми тримаємо себе у тонусі".

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш — Назаренко, Бабенко — Танчик, Піхальонок, Когут — Довбик

Аполлон: А. Йованович — Кабрал, Артіматас, В. Йованович, Хаммас — Ресіо, Шахар — Ба, Жради — Дігіні, Дабо

прогноз 2:1