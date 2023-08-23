Ліга конференцій

Наставник дніпрян поділився своїми думками після гри зі Спартаком.

Виконувач обов'язків головного тренера Дніпра-1 Валерій Городов прокоментував нічийний результат у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти словацького Спартака (1:1).

"Це для нас був важкий матч. Ви розумієте, що грати 100 хвилин у меншості – це дуже важко. Хочу подякувати усім гравцям, персоналу і особливо нашим вболівальникам за підтримку. А футболістам подякую за якість гри і за терпіння. Вони молодці!

Дві червоні та пенальті? Не можу нічого сказати по цих моментах. Не бачив.

Після вилучення план на гру повністю змінився. Нам треба було тримати м’яч, грати в пас, перекривати зони і реалізовувати власні моменти. Позаду тільки перший тайм протистояння. Попереду буде друга гра і думаю, що ви побачите зміни.

Відсутність Бланко? Думаю, що у наступному матчі ви його побачите", — наводить слова Городова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Спартак Трнава – Дніпро-1.