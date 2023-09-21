Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють луганська Зоря та бельгійський Гент.

Луганська Зоря та бельгійський Гент зіграють матч першого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА на полі Міського стадіону в Любліні в рамках групи B.

Валерій Кривенцов, після поразки від Металіст 1925 (1:2), залучив до стартового складу Боля та Снурніцина в лінію захисту, тоді як Вантух перейде на лівий фланг атаки, а Нагнойний зіграє під Герреро.

Гейн Вангазебрук, на тлі нічиєї проти Левена (1:1), використав із перших хвилин

Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурніцин — Антюх, Яцик, Мишньов, Вантух — Нагнойний — Герреро.

Запасні: Сапутін, Жилкін, Алефіренко, Дришлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мічін, Венделл, Данченко.



Гент: Руф — Фадіга, Кандусс, Ватанабе, Торунаріга — Геркенс, де Сарт, Кумс, Браун — Кейперс, Тіссудалі.

Запасні: Нарді, де Схревел, Гандельман, Лага, Юльсагер, Самуаз, Фофана, Агбор, Ігбокве.



Гра Зоря — Гент почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.