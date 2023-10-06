Ліга конференцій

Пропонуємо вашій увазі оцінки учасників зустрічі.

Зоря в рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги конференцій грала на виїзді проти Брєйдабліка та здобула мінімальну перемогу.

Статистичний портал SofaScore традиційно оцінив учасників зустрічі. Так найкращим гравцем став Роман Вантух, виступ якого оцінили в 8,0 балів. Другу найвищу оцінку отримав Ігор Горбач — 7,8.

Зазначимо, що найгірше з гравців старту луганців, на думку порталу, зіграв півзахисник Дмитро Мишньов.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео гола та огляд матчу Ліги конференцій між Зорею та Брєйдабліком.