Ліга конференцій

Чекаємо на реванш.

Маккабі Тель-Авів визначився з місцем проведення перенесеного матчу третього туру групового раунду Ліги конференцій проти луганської Зорі. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч між Маккабі та Зорею відбудеться 25 листопада у Сербії, в місті Бачка-Топола на стадіоні ТСЦ Арена. Про точний час початку матчу буде повідомлено пізніше.

В першому матчі, ізраїльська команда святкувала перемогу із рахунком 3:1.

Наразі, Маккабі йде другим у таблиці групи B, маючи в своєму активі шість очок. Натомість, Зоря займає третю сходинку, відстаючи від ізраїльтян на два пункти.