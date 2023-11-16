Чекаємо на реванш.
Getty Images
16 листопада 2023, 18:48
Маккабі Тель-Авів визначився з місцем проведення перенесеного матчу третього туру групового раунду Ліги конференцій проти луганської Зорі. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Матч між Маккабі та Зорею відбудеться 25 листопада у Сербії, в місті Бачка-Топола на стадіоні ТСЦ Арена. Про точний час початку матчу буде повідомлено пізніше.
В першому матчі, ізраїльська команда святкувала перемогу із рахунком 3:1.
Наразі, Маккабі йде другим у таблиці групи B, маючи в своєму активі шість очок. Натомість, Зоря займає третю сходинку, відстаючи від ізраїльтян на два пункти.