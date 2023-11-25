Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру групового етапу Ліги конференцій, який пройде 25 листопада та розпочнеться о 17:30.

У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у квартеті B на нас очікує протистояння поміж ізраїльським Маккабі Тель-Авів та луганською Зорею, яке пройде на TSC Арені в Бачці-Тополі.

МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ — ЗОРЯ

СУБОТА, 25 ЛИСТОПАДА, 17:30. TSC АРЕНА, БАЧКА-ТОПОЛА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКАС ФЕНДРІХ (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Цей матч мав відбутись уже достатньо давно — на початку минулого місяця. Але початок чергового витку війни на території Ізраїля зруйнував ці плани, а разом із тим і без того трохи зіпсований календар луганської Зорі в першій половині поточного сезону. УЄФА тоді чомусь вирішило дати Маккабі з Тель-Авіва можливість просто перенести єврокубкову гру, хоча й не дуже часто застосовує подібну практику.

І за таких складних умов нам перед першим матчем поміж цими командами справедливо здавалось, що суперників, які місяць не грали в футбол на офіційному рівні, потрібно здолати за будь-яку ціну. Але луганська Зоря під орудою тоді ще Валерія Кривенцова вийшла на футбольне поле в Любліні й просто зганьбилась (1:3).

Відтоді наші ізраїльські опоненти так само не зіграли жодного матчу національної першості, тоді як луганці не тільки встигли програти ще й черкаському ЛНЗ (1:2), а й учергове в цьому сезоні змінили головного тренера. Юрій Коваль у ролі тимчасової заміни, буде компенсувати втрату керманича для Зорі. Чи добрий це знак? Безперечно, що ні — оптимізму щодо майбутнього колективу вся ця метушні на тренерській лаві точно не надає, але попереду зимовий період, тож усяке може трапитись.

Проте груповий етап єврокубків точно завершиться навіть раніше за поточний календарний рік, тож перед Зорею наразі вимальовуються дуже кепські перспективи на всіх фронтах. У чемпіонаті це, зрозуміло, боротьба за виживання, тоді як Ліга конференцій такої можливості не передбачає, тому доведеться знову намагатись за будь-яку ціну здобувати перемогу, бо інакше відставання від опонентів може сягнути критичних та фактично фатальних п’яти залікових балів.

Яким саме чином легендарний ірландець Роббі Кін буде готувати Маккабі Тель-Авів до прийдешньої гри — ми наразі відповіді не маємо, оскільки жодного матчу на внутрішній арені, як уже зазначалось, суперники за цей час не провели. Але там стільки досвідчених гравців, що в першому матчі вони розібрали Зорю без жодного шансу для останніх, хоча й кількість гольових моментів у луганців зашкалювала. Якщо Коваль за цей час устиг попрацювати над реалізацією, то варто подумати й про повноцінний контракт.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Попередня зустріч стала для команд першою в короткій історії взаємин.