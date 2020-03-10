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Виной всему проделки всем известного вируса.

Как сообщает официальный сайт польской Экстраклясы, дирекцией лиги принято решение проводить матчи без зрителей.

Сроки проведения матчей без болельщиков пока не установлены. Причиной тому стало распространение коронавируса на территории страны.

Из-за невозможности переноса матчей, лига решила проводить эти поединки без зрителей, дабы не нарушать структура календаря накануне Евро-2020.

Таким образом, товарищеский матч сборных Польши и Украины (31 марта) также может быть проведен без зрителей, как и еще один контрольный поединок "сине-желтых" против Франции.