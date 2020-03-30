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Семикратный чемпион Словакии прекратит существование в ближайшее время.

Жилина, которая идет на втором месте чемпионата Словакии после основной части турнира, начала процесс ликвидации, сообщает Sport.sk.

Большинство игроков и работников получили уведомления о том, что после 30 апреля они могут искать себе новый клуб. Такое решение вызвано финансовыми трудностями на фоне эпидемии коронавируса.

"На первом этапе мы расторгли контракты с игроками, которые являются наиболее обременительными для клуба, и после месячного периода эти игроки будут свободны и смогут играть за другие клубы, если они, конечно, будут заинтересованы", — подтвердили в Жилине.

Отметим, что в стан семикратного чемпион Словакии летом перешел защитник Мариуполя Бесир Демири.