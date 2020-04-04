Главный тренер сборной Англии будет получать меньше из-за кризиса.
ГАРЕТ САУТГЕЙТ, GETTY IMAGES
04 апреля 2020, 23:24
Гарет Саутгейт согласился на урезание зарплаты, сообщает Sky Sports.
По информации источника, главный тренер "трех львов" будет получать на 30% меньше, чем ранее. Официально это будет подтверждено в начале следующей недели.
Напомним, что Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года.
Ранее сообщалось, что АПЛ возобновится в мае, но только с разрешения правительства.
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