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Главный тренер сборной Англии будет получать меньше из-за кризиса.

Гарет Саутгейт согласился на урезание зарплаты, сообщает Sky Sports.

По информации источника, главный тренер "трех львов" будет получать на 30% меньше, чем ранее. Официально это будет подтверждено в начале следующей недели.

Напомним, что Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года.

Ранее сообщалось, что АПЛ возобновится в мае, но только с разрешения правительства.

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