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Как минимум три команды, включая Рейнджерс и Хартс, защищают идею возобновления кампании.

Профессиональная футбольная лига Шотландии ставит перед собой цель досрочно завершить текущий чемпионат и зафиксировать результаты сезона по нынешнему положению команд в турнирной таблице. Об этом сообщает The Guardian.

Таким образом, чемпионом сезона-2019/2020 должны признать Селтик, лидирующий в таблице с серьезным отрывом, а прописку в высшем дивизионе Шотландии, судя по планам, потеряют Хартс.

Большинство клубов шотландского первенства поддержали данную инициативу, чтобы не рисковать здоровьем футболистов и персонала ввиду распространяющейся пандемии коронавируса, однако как минимум три клуба всерьез намерены доиграть кампанию.

Например, Рейджерс заняли следующую позицию: сезон-2019/20 будет завершен только тогда, когда команды сыграют все 38 туров.

Также категорически против отмены чемпионата Хартс, которым грозит понижение в классе. Руководство готово даже подать в суд, если футбольная лига Шотландии исключит их клуб из высшего дивизиона.

Ранее сообщалось, что футболисты, тренеры и руководство Рейнджерс отказались от зарплаты за три месяца.

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