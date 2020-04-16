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Бывший игрок Дерби Каунти и Депортиво Рауль Альбентоса покинул Болгарию.

Центральный защитник Рауль Альбентоса пошел навстречу просьбе руководства софийского ЦСКА и согласился на расторжение контракта — сообщил в своем Твиттере сам футболист.

"Я прекрасно понимаю, какая трудная ситуация сложилась в клубе в связи с пандемией коронавируса, – написал Альбентоса. – Поэтому, хотя у меня был контракт с ЦСКА еще на год и три месяца, я согласился его расторгнуть. За время моего пребывания в Софии клуб стал для меня домом, и я не мог поступить иначе. Спасибо, ЦСКА!"

31-летний Альбентоса выступал за Эльче (3 матча, 0 голов), Мурсию (34, 10), Сан-Роке (31, 3), Кадис (33, 3), Эйбар (50, 4), Дерби Каунти (6, 0), Малагу (29, 2), Депортиво (47, 2) Химнастик (11, 2) и ЦСКА София (15, 2).

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