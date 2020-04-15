Италия

Конечно, с разницей в один год.

Сегодня, 15 апреля, исполняется 10 лет в тех пор, как нынешний нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, выступая за Реал, совершил фантастический сольный проход в поединке против Альмерии, который завершился голом.

A ver quién recuerda este golazo de @Cristiano. 15 de abril de 2010. Estadio Juegos del Mediterráneo. El Real Madrid de Pellegrini, en plena lucha por LaLiga, pierde 1-0 contra el Almería cuando @GUTY14HAZ le hace llegar el CR9 (!) al borde del área... PAM 🔥 pic.twitter.com/jH9uJyANfH — Julián Carpintero (@carpintero_jcg) April 15, 2020

К слову, в этот же день, но годом ранее португалец забил один из своих самых блистательных голов в карьере.

Проводя свой последний сезон за Манчестер Юнайтед, Роналду сумел реализовать пушечный удар в матче Лиги чемпионов против Порту.

ON THIS DAY: 11 years ago, Cristiano Ronaldo scored this goal against Porto. 🔥 #MUFC pic.twitter.com/6fixcGf3AQ — MUFC Scoop (@MUFCScoop) April 14, 2020

Ранее свое мнение об игре звездного нападающего высказал полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси.