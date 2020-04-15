Конечно, с разницей в один год.
Криштиану Роналду, getty images
15 апреля 2020, 16:46
Сегодня, 15 апреля, исполняется 10 лет в тех пор, как нынешний нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, выступая за Реал, совершил фантастический сольный проход в поединке против Альмерии, который завершился голом.
К слову, в этот же день, но годом ранее португалец забил один из своих самых блистательных голов в карьере.
Проводя свой последний сезон за Манчестер Юнайтед, Роналду сумел реализовать пушечный удар в матче Лиги чемпионов против Порту.
Ранее свое мнение об игре звездного нападающего высказал полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси.