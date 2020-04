Сегодня, 15 апреля, исполняется 10 лет в тех пор, как нынешний нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, выступая за Реал, совершил фантастический сольный проход в поединке против Альмерии, который завершился голом.

К слову, в этот же день, но годом ранее португалец забил один из своих самых блистательных голов в карьере.

Проводя свой последний сезон за Манчестер Юнайтед, Роналду сумел реализовать пушечный удар в матче Лиги чемпионов против Порту.

ON THIS DAY: 11 years ago, Cristiano Ronaldo scored this goal against Porto. 🔥 #MUFC pic.twitter.com/6fixcGf3AQ