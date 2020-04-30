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Нидерландский специалист проработал в Австралии около одного года.

Аделаида Юнайтед по обоюдному согласию сторон рассталась с главным тренером команды Гертьяном Вербек, сообщил официальный сайт клуба.

Тренер попросил о расторжении контракта вскоре после того, как вернулся домой в Нидерланды из-за вспышки коронавируса COVID-19.

В Аделаиде Вербек проработал чуть менее года, но успел завоевать с командой третий в ее истории Кубок Австралии. Кроме того, отмечается, что при нем за Юнайтед дебютировали многие молодые игроки.

Ранее 57-летний специалист возглавлял Хераклес, Херенвен, Фейеноорд, АЗ, Нюрнберг, Бохум и Твенте.

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