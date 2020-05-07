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Сезон возобновится матчами полуфинала Кубка Хорватии.

Исполнительный комитет Хорватской футбольной ассоциации принял решение о возобновлении сезона, сообщил официальный сайт организации.

Футбол в Хорватии вернется полуфинальными матчами кубка страны, которые состоятся 30 и 31 мая. А уже 6 июня будет сыгран очередной тур чемпионата. Все матчи пройдут без зрителей. Финал Кубка Хорватии планируют провести 1 августа.

В то же время, Второй, третий и низшие дивизионы, а также юношеские чемпионаты в Хорватии доигрывать не будут.

Также не будут доигрывать второй дивизион в чемпионате Португалии. Благодаря этому в элиту возвращаются Насьональ и Фаренсе, отсутствовавший в Примейре 18 лет.