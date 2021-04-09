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Команда выиграла чемпионат Катара.

Аль Садд, главным тренером которого является легенда Барселоны и сборной Испании Хави, выиграл чемпионат Катара.

Однако клуб не просто выиграл турнир, а добыл победу ни разу не уступив соперникам, всего трижды сыграл вничью и добыл 19 побед.

#AlSadd in the #QNBStarsLeague this season 👇



👕 Games: 22

✅ Wins: 19

⛔️ Draws: 3

❌ Defeats: -

⚽️ Goals scored: 77

🥅 Goals conceded: 14

📈 Goal difference: 63

✴️ Total points: 60

🏆 LEAGUE CHAMPION 🥇 pic.twitter.com/v9q8nkBSp0 — 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 9, 2021

Команда забила больше всех голов (77) и пропустила меньше всех (14), добыв 60 очков. Этот трофей стал уже шестым для Хави в тренерской карьере.

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