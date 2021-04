Аль Садд, главным тренером которого является легенда Барселоны и сборной Испании Хави, выиграл чемпионат Катара.

Однако клуб не просто выиграл турнир, а добыл победу ни разу не уступив соперникам, всего трижды сыграл вничью и добыл 19 побед.

#AlSadd in the #QNBStarsLeague this season 👇



👕 Games: 22

✅ Wins: 19

⛔️ Draws: 3

❌ Defeats: -

⚽️ Goals scored: 77

🥅 Goals conceded: 14

📈 Goal difference: 63

✴️ Total points: 60

🏆 LEAGUE CHAMPION 🥇 pic.twitter.com/v9q8nkBSp0