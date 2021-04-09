Команда выиграла чемпионат Катара.
Хави, Аль-Садд
09 апреля 2021, 22:55
Аль Садд, главным тренером которого является легенда Барселоны и сборной Испании Хави, выиграл чемпионат Катара.
Однако клуб не просто выиграл турнир, а добыл победу ни разу не уступив соперникам, всего трижды сыграл вничью и добыл 19 побед.
Команда забила больше всех голов (77) и пропустила меньше всех (14), добыв 60 очков. Этот трофей стал уже шестым для Хави в тренерской карьере.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.