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Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "желто-синих" в минувшем товарищеском поединке Евро-2020.

В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста команды Андрея Шевченко в минувшем поединке чемпионата Европы.

Смотреть видео голов и обзор матча Нидерланды — Украина вы можете на Football.ua.