Другое 14 июня 2021, 01:51 Кто был лучшим игроком сборной Украины в матче с Нидерландами? Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "желто-синих" в минувшем товарищеском поединке Евро-2020. Нидерланды - Украина, Getty Images 14 июня 2021, 01:51 В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3. Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста команды Андрея Шевченко в минувшем поединке чемпионата Европы. Смотреть видео голов и обзор матча Нидерланды — Украина вы можете на Football.ua. Команды Нидерланды Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте