Другое 08 июля 2021, 10:15 Италия — Испания. После матча. Артём Гагарин про ФК Кривбасс и про женский футбол в Украине — в подкасте ПростоФутбол В гостях Артём Гагарин — автор и ведущий студии Квартал 95, а также вице-президент ФК Кривбасс. Обложка подкаста 08 июля 2021, 10:15 Позавчера, 6 июля, сборная Италии по итогам серии послематчевых пенальти обыграла Испанию в матче 1/2 финала Евро-2020. В тринадцатом выпуске подкаста ПростоФутбол Podсast ведущие с гостем, автором и ведущим студии Квартал 95, а также вице-президентом ФК Кривбасс Артемом Гагариным, обсудили данный поединок и поговорили о ФК Кривбасс и женском футболе в Украине. Вашему вниманию ПростоФутбол Podcast #13: Просто Футбол Podcast · #13 Италия — Испания. После матча. Артём Гагарин про ФК Кривбасс и про женский футбол в Украине Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы. Команды Испания Италия Кривбасс Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте