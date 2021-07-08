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В гостях Артём Гагарин — автор и ведущий студии Квартал 95, а также вице-президент ФК Кривбасс.

Позавчера, 6 июля, сборная Италии по итогам серии послематчевых пенальти обыграла Испанию в матче 1/2 финала Евро-2020.

В тринадцатом выпуске подкаста ПростоФутбол Podсast ведущие с гостем, автором и ведущим студии Квартал 95, а также вице-президентом ФК Кривбасс Артемом Гагариным, обсудили данный поединок и поговорили о ФК Кривбасс и женском футболе в Украине.

Вашему вниманию ПростоФутбол Podcast #13:

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