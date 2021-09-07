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Эта сумма всего 60% от рекордных 5,8 млрд в 2019-м году.

Международная федерация футбола ФИФА опубликовала данные по итогам летнего трансферного окна.

В минувшее летнее трансферное окно клубы провели 7481 международный трансфер, чуть меньше, чем в 2020 году — 7771.

Всего клубы потратили 3,72 миллиарда долларов, что на 7,5% меньше, чем в прошлом году — 4,02 млрд долларов. Также это лишь 60% от рекордной суммы, потраченной в 2019 году — 5,8 млрд долларов.

Также отмечается, что большинство сделок (58,6%) были оформлены с участием футболистов, у которых закончились контракты минувшим летом. 26,6% составили аренды, а полноценные трансферы лишь 14,8%.

Больше всех в летнее трансферное окно заработали клубы Бундеслиги — 462,7 млн долларов. На втором месте идет французская Лига 1 — 457,3 млн, а тройку лучших замкнула АПЛ — 409,8 млн.

Больше всех минувшим летом потратили клубы АПЛ — 970 млн долларов. На втором месте итальянская Серия А — 399,46 млн, а на третьем французская Лига 1 — 361,61 млн.

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