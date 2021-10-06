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Футболист продолжает идти против медицинских рекомендаций по борьбе с пандемией.

Сборная Ирландии провалила очередной цикл отбора на крупный международный турнир, за пять туров квалификации к чемпионату мира-2022 успев набрать лишь два очка.

При этом, команде Стивена Кенни мог бы помочь в ответственных матчах, как, например, игра против Португалии на выезде, нападающий английского Вест Бромвича Каллум Робинсон, однако 26-летний игрок дважды оказывался на самоизоляции из-за заболевания COVID-19.

Тем не менее, футболист продолжает придерживаться позиции отказа от вакцинирования, ставя тем самым под сомнения слова главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа о том, что каждый футболист английской Премьер-лиги должен в обязательном порядке пройти курс вакцинации.

"Я никогда не проходил курс вакцинации от COVID-19, и не собираюсь этого делать в ближайшем будущем. Таков мой выбор на данный момент.

Очевидно, что меня раздражает тот факт, что я подцепил коронавирус уже дважды, но на мое решение отказаться от вакцинации это никак не влияет. Возможно, я и захочу пройти эту процедуру в дальнейшем, но сейчас — точно нет.

Это личный выбор каждого, поэтому я предпочитаю не делать никаких прививок. Знаю, что есть наставники и эксперты, которые хотят, чтобы каждый был вакцинирован. Это правильно, по их мнению, но каждый в праве сам решать, как ему поступать в той или иной ситуации. Я бы не стал заставлять людей принудительно проходить через это".

Отметим, что Каллум Робертсон не является уникальным примером игрока АПЛ с подобной точкой зрения. Как заявляют британские СМИ, лишь 49% игроков из наивысшего дивизиона Англии прошли через полный курс вакцинации, по состоянию на сентябрь. Месяцем ранее данный показатель достигал только 18%.

Не поддерживает позицию своего футболиста и главный тренер сборной Ирландии: "Думаю, что мы не в скором времени просто радикально скажем "нет" в вопросе вызова в национальную команду каждому, кто не вакцинировался. Не знаю подобных практик в других видах спорта на данный момент, поэтому мне сложно судить о правильности подобного решения.

Я сам вакцинирован и очень счастлив от этого повода, а также рекомендовал своим помощникам и игрокам пройти через эту процедуру. Как мне кажется, это разумно с точки зрения общей безопасности.

Есть много мифов про вакцины и их возможные побочные эффекты. Я считаю, что это достаточно сложный выбор для каждого человека, но я предпочитаю доверять экспертам в вопросах медицины также, как мне, в качестве специалиста, доверяют работать со спортсменами".

В то же самое время, лишь семь клубов имеют показатель в более 50% вакцинированных игроков. В то числе — Ливерпуль, в котором, по словам Юргена Клоппа, "99% персонала и футболистов прошло через вакцинацию, так как это помогает им защитить не только себя, но и окружающих".

К слову, в Украине, по состоянию на утро 6 октября, почти 5,9 млн (14,15%) человек прошло полный курс вакцинации, согласно данным МОЗ.