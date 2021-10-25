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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

💥 По информации СМИ, Боруссия Дортмунд заинтересовалась голкипером мадридского Реала Андреем Луниным.

И стать лидером сборной Украины.

💥 Манчестер Юнайтед связался с Зинедином Зиданом по рекомендации Криштиану Роналду — утверждает El Chiringuito.

Тебе не нужно назначать новых тренеров, когда ты сам — тренер.

💥 Нападающему мадридского Реала Кариму Бензема грозит до пяти лет тюрьмы по делу о шантаже Вальбуэна.

💥 Бывший президент Барселоны Хосеп Бартомеу рассказал, что клуб упустил возможность подписать Килиана Мбаппе в 2017 году: "Барселона подписала Дембеле вместо Мбаппе".

Ко всему этому еще и на кассе обсчитали.

💥 Шахтер без шансов проиграл Реалу в Киеве в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

💥 Европейские ассоциации хотят покинуть ФИФА из-за планов проводить ЧМ каждые два года.

Флорентино Перес? Это Вы?

💥 Динамо Киев минимально уступило Барселоне в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

💥 Но что мы все о грустном? Покер Патсона Дака помог Лестеру добыть волевую победу над менее статусным клубом в рамках Лиги Европы.

Панове, ваш вихід)

💥 В матче третьего тура группового этапа Лиги конференций Рома уступила на выезде Буде-Глимт с разгромным счетом 1:6. Жозе Моуриньо впервые в своей тренерской карьере пропустил шесть мячей.

💥 По информации СМИ, экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека согласовал трехлетний контракт с Ньюкаслом.

Фиферы поймут.

💥 Карим Бензема не явился в суд по делу о шантаже Вальбуэна. Его адвокат объяснил причину, и рассказал о материалах дела: "Моего клиента нет здесь, потому что позавчера он был в Украине".

💥 Жозе Моуриньо и Лучано Спаллетти удалили в матче Рома — Наполи, который завершился в нулевую ничью.

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