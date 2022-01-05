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Итальянский специалист высказался о футболистах, которые отказываются от вакцинации.

Экс-наставник Реала, Милана и Ювентуса Фабио Капелло высказался о футболистах, которые отказываются от вакцинации.

Итальянский специалист считает, что подобное поведение — это эгоизм.

"Если полицейские обязаны вакцинироваться, то почему футболисты должны стать исключением? Отказ от вакцины — это эгоизм. Непривитые футболисты вредят обществу, им нужно урезать зарплату.

Не думаю, что Серию А остановят. Привитые футболисты быстрее восстанавливаются после заболевания", — приводит слова Капелло Football Italia.

Ранее сообщалось, что поединок между Ювентусом и Наполи может быть перенесен из-за коронавируса.