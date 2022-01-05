Италия

Нечто похожее мы видели по ходу прошлого сезона.

Поединок 20-го тура итальянской Серии А между туринским Ювентусом и неаполитанским Наполи оказался под угрозой срыва из-за набирающей обороты очередной волны пандемии COVID-19, которая продолжает накрывать всю Европу.

Положительные результаты тестирования у главного тренера "Партенопеи" Лучано Спаллетти, а также защитников Марио Руи и Кевина Малкьюи заставили местную службу здравоохранения активно наблюдать за ситуацией внутри неаполитанского клуба накануне возобновления чемпионата.

Как итог, вылет команды в Турин на игру против "Старой Синьоры", как и годом ранее, оказался под угрозой срыва.

Аналогичная ситуация имела место быть и в прошлом сезоне, что в итоге переросло в большой скандал между клубами с последующим судебным разбирательством и проведением матча в существенно более поздние сроки, чем изначально задумывалось.

Отметим, что у Наполи ранее были зафиксированы положительные тесты у Виктора Осимхена, Ирвинга Лосано и Элифа Эльмаса, однако эти футболисты заразились еще во время отпуска, после чего не прилетали обратно в расположение клуба.

Матч Ювентус — Наполи запланирован на 6 января, начало в 21:45 по киевскому времени.