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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Динамо Киев отдало Эрика Рамиреса в аренду хихонскому Спортингу с правом выкупа.

По информации Bild, Килиан Мбаппе подписал предварительный контракт с мадридским Реалом.

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Одно мы знаем точно: Мбаппе определенно любит пиццу и боевые искусства🐢.

Нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда, которого обвиняют в насилии к своей девушке, выпустили под залог из-под стражи.

Сначала 150 конфет, а потом уже лес.

Судья Сиказве объяснил досрочный финальный свисток в матче КАН между Тунисом и Мали: "Было очень жарко, с ужасной влажностью, более 80%".

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник поделился подробностями трансферной истории вокруг полузащитника Джесси Лингарда: "Лингард не ушел из-за ситуации с Гринвудом".

"18 лет позора": болельщики Лацио провели акцию протеста против политики президента клуба Лотито и директора Таре.

Когда-то были конспекты Лобановского, а теперь стали конспекты Суркиса.

Полесье обыграло Верес на Winter Cup 2022 в дебютном матче Александра Усика.

Розумний вибір.

ФА выдвинула обвинения Андрею Ярмоленко из-за участия в рекламе букмекерской конторы.

Теперь понятно, почему Ярмола редко за Вест Хэм играет — он амбассадор другого букмекера.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями о работе под руководством Роберто Де Дзерби: "Де Дзерби изменил наш менталитет".

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался об украинском игроке своей команды Александре Зинченко: "Обсудим нынешнюю ситуацию в Украине".

Текст песни основан на реальных событиях.

Сенегал выиграл Кубок африканских наций, одолев Египет по итогам послематчевой серии пенальти.

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