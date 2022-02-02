Кубок Африканских Наций

Замбийский рефери признался, что во время матча ему было плохо из-за жары.

Арбитр Кубка африканских наций Джанни Сиказве рассказал, почему он заранее дал финальный свисток в матче группового этапа турнира между Тунисом и Мали.

Напомним, замбийский рефери дал свисток об окончании матча на пять минут раньше положенного, а затем возобновил игру и вновь свистнул за минуту до конца основного времени матча.

"Было очень жарко, с ужасной влажностью, более 80%. После того, как мы провели разминку перед матчем, стало еще хуже. Сколько бы воды я ни пил, я всегда чувствовал жажду. Со временем становилось еще хуже. Я начал терять ориентацию.

Я больше не слышал подсказок от ассистентов, которые пытались связаться со мной через наушники, помочь мне, потому что видели, что что-то идет не так. Я их не слышал и я не помню об этом. Я был в своем мире, который был отрезан от помощников.

У меня был тепловой удар, но все могло быть намного хуже. Когда я попал в больницу, мне сказали, что я могу впасть в кому в любой момент. В тот день я чуть не оказался в гробу. То, что произошло, было очень опасно. Думаю, что бог сказал мне закончить матч. Он спас меня", — приводит слова Сиказве L'Equipe.

Ранее стали известны полуфинальные пары КАН.