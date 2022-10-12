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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 11 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 11 жовтня:

Донецький Шахтар перебував за крок до сенсаційної перемоги над мадридським Реалом у Лізі чемпіонів УЄФА, проте суперники врятували нічию.

Нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе хоче залишити клуб уже в січні наступного року.

У той самий час партнер Мбаппе за командою, центральний захисник Серхіо Рамос, може отримати чималу за тривалістю дискваліфікацію.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.