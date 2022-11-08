Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 7 листопада.

Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 7 листопада:

Шахтар і Дніпро-1 дізналися суперників у стикових раундах Ліги Європи та Ліги Конференцій.

Легендарний англійський клуб було виставлено на продаж.

Збірна Бразилії оголосила склад, у якому відправиться на катарський Мундіаль. У ньому нема нападника Ліверпуля.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.