ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Тренерський штаб визначився зі списком гравців.

Збірна Данії вже через декілька тижнів стартує у фінальній частині чемпіонату світу з футболу, що відбудеться в Катарі.

Тренерський штаб команди визначився з гравцями, що зіграють на Мундіалі.

У заявку команди потрапили Крістіан Еріксен та Мартін Брайтвейт.

Воротарі: Каспер Шмейхель (Ніцца), Олівер Крістенсен (Герта)

Захисники: Сімон К'єр (Мілан), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес), Йоакім Меле (Аталанта), Андреас Крістенсен (Барселона), Расмус Крістенсен (Лідс), Єнс Ларсен (Трабзонспор), Віктор Нельссон (Галатасарай), Даніель Васс (Брондбю)

Півзахисники: Томас Ділейні (Севілья), Матіас Єнсен (Брентфорд), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед), П'єр-Еміль Хейб'єрг (Тоттенгем)

Нападники: Андреас Ольсен (Брюгге), Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт), Андреас Корнеліус (Копенгаген), Мартін Брейтвейт (Еспаньйол), Каспер Дольберг (Севілья), Міккель Дамсгор (Брентфорд), Йонас Вінд (Вольфсбург)

Зазначимо, що на чемпіонаті світу збірна Данії потрапила у квартет з Францією, Тунісом та Австралією.

Нагадаємо, раніше Бразилія оголосила заявку на чемпіонат світу.