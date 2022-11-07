Тренерський штаб визначився зі списком гравців.
Крістіан Еріксен, getty images
07 листопада 2022, 23:59
Збірна Данії вже через декілька тижнів стартує у фінальній частині чемпіонату світу з футболу, що відбудеться в Катарі.
Тренерський штаб команди визначився з гравцями, що зіграють на Мундіалі.
У заявку команди потрапили Крістіан Еріксен та Мартін Брайтвейт.
Воротарі: Каспер Шмейхель (Ніцца), Олівер Крістенсен (Герта)
Захисники: Сімон К'єр (Мілан), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес), Йоакім Меле (Аталанта), Андреас Крістенсен (Барселона), Расмус Крістенсен (Лідс), Єнс Ларсен (Трабзонспор), Віктор Нельссон (Галатасарай), Даніель Васс (Брондбю)
Півзахисники: Томас Ділейні (Севілья), Матіас Єнсен (Брентфорд), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед), П'єр-Еміль Хейб'єрг (Тоттенгем)
Нападники: Андреас Ольсен (Брюгге), Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт), Андреас Корнеліус (Копенгаген), Мартін Брейтвейт (Еспаньйол), Каспер Дольберг (Севілья), Міккель Дамсгор (Брентфорд), Йонас Вінд (Вольфсбург)
Зазначимо, що на чемпіонаті світу збірна Данії потрапила у квартет з Францією, Тунісом та Австралією.
Нагадаємо, раніше Бразилія оголосила заявку на чемпіонат світу.