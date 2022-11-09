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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 8 листопада.

Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 8 листопада:

Нападник донецького Шахтаря Михайло Мудрик відзначився однією найбільших швидкостей на груповому етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк уперше з’явився на футбольному полі в футболці англійського Брентфорда

Англійський Ліверпуль тим часом уже незабаром може отримати нових власників.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.