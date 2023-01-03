Другое

Неоднозначний вчинок від 52-річного глави ФІФА на прощанні із легендою.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно може спровокувати новий скандал навколо своєї персони після того, як зробив селфі на церемонії прощання з Пеле. Про це повідомляє independent.ie.

За інформацією джерела, 52-річний функціонер витяг з кишені телефон, щоб сфотографуватися з колишнім гравцем Сантоса Лімою, але неподалік від них лежала відкрита труна з Пеле.

Цей інцидент вже набрав шквал критики на адресу Інфантіно через соціальні мережі. Це сталося через кілька годин після того, як Джанні закликав усі країни світу назвати футбольний стадіон на честь бразильського футболіста.

Раніше повідомлялося, що в Бразилії обурені відсутністю Неймара на похоронах Пеле.