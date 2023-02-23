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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 22 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 22 лютого:

Англійський Манчестер Сіті втратив перемогу над німецьким РБ Лейпциг на полі суперників.

Міланський Інтер дотиснув португальський Порту після того, як суперники залишились у меншості.

Український нападник Віктор Циганков здобув право стати частиною чергової Команди тижня від EA Sports.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.