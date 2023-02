Вчора, 27 лютого, стали відомі результати голосування FIFA The Best, за підсумками якого нападник ПСЖ Ліонель Мессі став найкращим гравцем 2022 року.

Пізніше ФІФА опублікувала результати голосування та те, як розподілялися голоси. З'ясувалося, що захисник Реала Давід Алаба віддав перше місце Мессі, а на друге поставив свого партнера по команді Каріма Бензема.

У результаті Алаба зіткнувся з критикою фанатів "вершкових", які ображали його та закликали покинути мадридський клуб.

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.



Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances