Австрієць мав виправдовуватися за вибір своєї країни у голосуванні ФІФА.
Давід Алаба та Карім Бензема, Getty Images
28 лютого 2023, 12:29
Вчора, 27 лютого, стали відомі результати голосування FIFA The Best, за підсумками якого нападник ПСЖ Ліонель Мессі став найкращим гравцем 2022 року.
Пізніше ФІФА опублікувала результати голосування та те, як розподілялися голоси. З'ясувалося, що захисник Реала Давід Алаба віддав перше місце Мессі, а на друге поставив свого партнера по команді Каріма Бензема.
У результаті Алаба зіткнувся з критикою фанатів "вершкових", які ображали його та закликали покинути мадридський клуб.
"Що стосується FIFA The Best: це був вибір усієї збірної Австрії, а не лише мій. Кожен у команді міг проголосувати – так це вирішувалося. Всі знають, особливо Карім, наскільки я захоплююся ним та його виступами", – написав Алаба у Twitter.
Раніше стало відомо, за кого проголосували представники України у голосуванні The Best.