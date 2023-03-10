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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 9 березня:

- Шахтар не втримав нелогічну перемогу над Феєнордом в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

- Манчестер Юнайтед частково реабілітувався за нищівну поразку Ліверпулю проти Бетіса.

- Форвард Тоттенгема Рішарлісон розкритикував Антоніо Конте за те, що той не вийшов у старті проти Мілан у матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.