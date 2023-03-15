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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 14 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 14 березня:

Пента-трик Ерлінга Голанда допоміг Манчестер Сіті розтрощити РБ Лейпциг на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Міланський Інтер тим часом вистояв на полі португальського Порту та долучився до решти учасників наступної стадії змагань.

ФІФА остаточно затвердила реформу чемпіонатів світу — мундіаль-2026 проходитиме за новими правилами.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.