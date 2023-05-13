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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 12 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 12 травня:

Стало відомо про секретний договір поміж нападником Ліонелем Мессі та його нинішнім клубом — Парі Сен-Жермен.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін пропустить дербі проти Хетафе.

Головний тренер закарпатського Миная Володимир Шаран зізнався в тому, що його гравцям пропонують гроші за поразки в матчах.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.